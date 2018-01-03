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Общество

Авиарейсы компании Pegasus в Стамбул из нижегородского аэропорта будут отменены с 12 января по 27 марта

05 января 2018 11:52  [436] Общество

Фото: Pegasus airlines

Авиарейсы компании Pegasus в Стамбул (Турция) из нижегородского аэропорта "Стригино" будут отменены с 12 января по 27 марта. Об этом сообщается в расписании рейсов на сайте аэропорта.

Согласно информации, последний борт отправится в стамбул 12 января. Перерыв в полетах продлится до 27 марта, после чего они возобновятся. До 19 октября Pegasus будет осуществлять по два рейса два раза в неделю.

Сам перевозчик о причинах отмены рейсов не сообщает. Получить комментарий в компании не удалось.

Напомним, в конце августа сообщалось, что компания Pegasus намерена сохранить рейсы в Стамбул из Нижнего Новгорода в осенне-зимнем расписании.

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