Авиарейсы компании Pegasus в Стамбул из нижегородского аэропорта будут отменены с 12 января по 27 марта Общество

Фото: Pegasus airlines

Авиарейсы компании Pegasus в Стамбул (Турция) из нижегородского аэропорта "Стригино" будут отменены с 12 января по 27 марта. Об этом сообщается в расписании рейсов на сайте аэропорта.

Согласно информации, последний борт отправится в стамбул 12 января. Перерыв в полетах продлится до 27 марта, после чего они возобновятся. До 19 октября Pegasus будет осуществлять по два рейса два раза в неделю.

Сам перевозчик о причинах отмены рейсов не сообщает. Получить комментарий в компании не удалось.

Напомним, в конце августа сообщалось, что компания Pegasus намерена сохранить рейсы в Стамбул из Нижнего Новгорода в осенне-зимнем расписании.