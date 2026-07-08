Приемную по вопросам ЖКХ построят в Канавине Общество

Фото: Александр Воложанин

ООО УК «Молодежная» хочет построить новое здание для работы с жителями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Канавине. Для размещения объекта региональный минград издал приказ о подготовке проекта планировки территории.

Здание планируется построить на участке площадью 558 кв. метров на улице Передовой — севернее дома № 2. Остальные характеристики будущего здания и точные границы участка определят в рамках разработки документации.

Источник: сайт минграда Нижегородской области

Отмечается, что помещение будет использоваться для приема физических и юридических лиц по вопросам предоставления коммунальных услуг.

Ранее в Госжилинспекции назвали управляющие компании, на которые чаще всего жаловались нижегородцы в 2025 году.