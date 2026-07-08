Нижегородцам дали советы по борьбе с атопическим дерматитом у детей Общество

Атопический дерматит у детей часто ошибочно принимают за пищевую аллергию. Это приводит к тому, что родители и сами дети придерживаются строгих диет, которые не улучшают состояние кожи, а иногда даже вызывают дефицит важных питательных веществ. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог из Научно-исследовательского клинического института детства Анастасия Добренькая, передаёт 360.ru.

Атопический дерматит связан с генетическими особенностями, которые нарушают защитный барьер кожи. Это приводит к потере влаги, сухости, зуду и риску проникновения бактерий, что может вызвать воспаление. Полностью избавиться от этого заболевания невозможно, но правильная терапия и постоянный уход могут значительно улучшить состояние кожи и уменьшить симптомы.

Ключевым элементом лечения являются эмоленты — специализированные увлажняющие кремы и бальзамы, которые следует использовать не только во время обострений, но и на постоянной основе, 2−3 раза в день. Важно наносить крем сразу после купания, когда кожа ещё влажная, чтобы удержать влагу внутри. Вода для купания должна быть тёплой, но не горячей. Рекомендуется отказаться от обычного мыла и мочалок в пользу мягких очищающих средств для сухой кожи, которые назначает врач после консультации.

Микроклимат в доме также играет важную роль. Температура воздуха в комнате ребёнка не должна превышать 22 градусов, а уровень влажности должен быть не менее 50%. Одежда из хлопка предпочтительнее, чем шерстяные и синтетические ткани, которые могут усугублять раздражение кожи.