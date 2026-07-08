Почему строительство Ледовой арены подорожало на 2,3 млрд рублей
Нижегородская область протестирует продажу бензина по QR-кодам
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 июля 2026 18:45
Нижегородцам дали советы по борьбе с атопическим дерматитом у детей
08 июля 2026 18:19
Супружеским парам вручили медали «За любовь и верность» в Нижнем Новгороде
08 июля 2026 18:06
Какие произведения ко Дню семьи, любви и верности выбирают нижегородцы
08 июля 2026 17:51
Нижегородцы пожаловались на нелегальных продавцов бензина
08 июля 2026 17:44
Сразу несколько улиц перекроют в Нижнем Новгороде из-за VK Fest
08 июля 2026 17:30
Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде
08 июля 2026 17:27
«Ростелеком» модернизировал систему защиты от DDoS-атак на магистральной сети
08 июля 2026 17:22
Комитет ветеринарии устанавливает причину массовой гибели пчел в Шатках
08 июля 2026 17:16
Эксклюзив
Нижегородцам объяснили, имеют ли продавцы право требовать оплату по QR-коду
08 июля 2026 16:59
Проект отеля на улице Грузинской повторно одобрен экспертизой
Общество

Нижегородцам дали советы по борьбе с атопическим дерматитом у детей

08 июля 2026 18:45 Общество
Нижегородцам дали советы по борьбе с атопическим дерматитом у детей

Атопический дерматит у детей часто ошибочно принимают за пищевую аллергию. Это приводит к тому, что родители и сами дети придерживаются строгих диет, которые не улучшают состояние кожи, а иногда даже вызывают дефицит важных питательных веществ. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог из Научно-исследовательского клинического института детства Анастасия Добренькая, передаёт 360.ru.

Атопический дерматит связан с генетическими особенностями, которые нарушают защитный барьер кожи. Это приводит к потере влаги, сухости, зуду и риску проникновения бактерий, что может вызвать воспаление. Полностью избавиться от этого заболевания невозможно, но правильная терапия и постоянный уход могут значительно улучшить состояние кожи и уменьшить симптомы.

Ключевым элементом лечения являются эмоленты — специализированные увлажняющие кремы и бальзамы, которые следует использовать не только во время обострений, но и на постоянной основе, 2−3 раза в день. Важно наносить крем сразу после купания, когда кожа ещё влажная, чтобы удержать влагу внутри. Вода для купания должна быть тёплой, но не горячей. Рекомендуется отказаться от обычного мыла и мочалок в пользу мягких очищающих средств для сухой кожи, которые назначает врач после консультации.

Микроклимат в доме также играет важную роль. Температура воздуха в комнате ребёнка не должна превышать 22 градусов, а уровень влажности должен быть не менее 50%. Одежда из хлопка предпочтительнее, чем шерстяные и синтетические ткани, которые могут усугублять раздражение кожи.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Здоровье
Поделиться:
Новости по теме
06 июля 2026 08:00
Нижегородцам рассказали, почему возникает аллергия и как защититься от нее
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде
08 июля 2026 17:30
Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных