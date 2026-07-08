Нижегородцам объяснили, имеют ли продавцы право требовать оплату по QR-коду Общество

Фото: Александр Воложанин

Все чаще в магазинах покупателям предлагают оплатить товар по QR-коду, ссылаясь на неисправность терминалов или другие причины. О том, насколько законно это требование, НИА «Нижний Новгород» рассказал член регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Конецкий.

Нередко навязывание способа оплаты связано с тем, что комиссия за эквайринг при использовании банковской карты выше, чем при переводе через Систему быстрых платежей. Эксперт подтвердил, что бизнесу выгоднее, когда клиенты платят по QR-коду. При этом счет и клиент остаются теми же, меняется только способ оплаты и размер комиссии. Однако требовать от покупателя использование этого метода магазин не вправе.

Я не имею права, как продавец, как человек, который оказывает услуги, требовать только оплату по QR-коду. Я могу лишь вежливо попросить. Если мне отказали, то я должен предоставить тот способ, который удобен клиенту. То есть требование незаконно, — пояснил юрист.

По словам Алексея Конецкого, покупатель может отказаться от оплаты по QR-коду, в этом случае продавец обязан принять наличные или банковскую карту. Говоря о судебной практике, специалист отметил, что подобные споры до разбирательств практически не доходят.

Очень мелочный момент. Я лично за более чем 12 лет практики не припомню, чтобы спор из‑за способа оплаты доходил до суда, — дополнил Алексей Конецкий.

Если покупатель считает, что его права нарушены, он может обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Юрист уточнил, что такие вопросы, как правило, решаются в досудебном порядке.

Общение с юристом проходило в рамках совместного проекта медиагруппы НОИЦ и Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России «Чтоб ты знал».

Ранее нижегородцам рассказали, можно ли вернуть товар без кассового чека.