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Общество

Сразу несколько улиц перекроют в Нижнем Новгороде из-за VK Fest

08 июля 2026 17:44 Общество
Сразу несколько улиц перекроют в Нижнем Новгороде из-за VK Fest

Фото: ЦОДД НН

Движение транспорта перекроют сразу на нескольких улицах из-за проведения VK Fest (0+), который состоится 11 июля на Стрелке. Постановление опубликовано администрацией Нижнего Новгорода.

Ограничения будут действовать с 00:01 9 июля до 10:00 10 июля на участке улицы Совнаркомовской и Волжской набережной. Кроме того, с 22:00 10 июля до 10:00 12 июля будет перекрыто движение на участке улицы Совнаркомовской и Стрелки.

Водителей просят заранее переставить машины за пределы ограничительных зон, иначе транспортные средства будут перемещены принудительно. Также автомобилистам рекомендуется учитывать изменения при планировании маршрутов и ориентироваться на дорожные знаки.

Ранее мы сообщали о том, что движение транспорта на Комсомольском шоссе ограничат из‑за работ на трамвайных путях.

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Теги:
VK Fest Стрелка Транспортные ограничения
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