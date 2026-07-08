Нижегородская область протестирует продажу бензина по QR-кодам
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Почему строительство Ледовой арены подорожало на 2,3 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 июля 2026 18:45
Нижегородцам дали советы по борьбе с атопическим дерматитом у детей
08 июля 2026 18:19
Супружеским парам вручили медали «За любовь и верность» в Нижнем Новгороде
08 июля 2026 18:06
Какие произведения ко Дню семьи, любви и верности выбирают нижегородцы
08 июля 2026 17:51
Нижегородцы пожаловались на нелегальных продавцов бензина
08 июля 2026 17:44
Сразу несколько улиц перекроют в Нижнем Новгороде из-за VK Fest
08 июля 2026 17:30
Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде
08 июля 2026 17:27
«Ростелеком» модернизировал систему защиты от DDoS-атак на магистральной сети
08 июля 2026 17:22
Комитет ветеринарии устанавливает причину массовой гибели пчел в Шатках
08 июля 2026 17:16
Эксклюзив
Нижегородцам объяснили, имеют ли продавцы право требовать оплату по QR-коду
08 июля 2026 16:59
Проект отеля на улице Грузинской повторно одобрен экспертизой
Общество

«Ростелеком» модернизировал систему защиты от DDoS-атак на магистральной сети

08 июля 2026 17:27 Общество
«Ростелеком» модернизировал систему защиты от DDoS-атак на магистральной сети

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» завершил комплексную модернизацию инфраструктуры платформы Anti DDoS, предназначенной для обнаружения и подавления кибератак на магистральной сети. Это повысило эффективность сервисов защиты для B2B- и B2G-клиентов компании. Партнерами проекта стали дочерние компании «Ростелекома»: системный интегратор «РТК-Сервис» и ведущий российский провайдер комплексной кибербезопасности «Солар».

Функциональность модернизированной платформы охватывает полный цикл противодействия DDoS-угрозам: от получения и анализа данных о потоках трафика, проходящего через сеть IP/MPLS, до выявления аномалий, оповещения администраторов и перенаправления трафика в центр очистки. Система защиты осуществляет интеллектуальную фильтрацию, блокируя вредоносную составляющую и пропуская легитимный трафик для дальнейшей доставки пользователям. Кроме того, решение позволяет сформировать отчет и при необходимости провести расследование инцидента на основе зафиксированной аномальной активности.

Ключевой технической задачей проекта стало исключение влияния DDoS-атак на магистральную сеть «Ростелекома». Команда интегратора консолидировала все элементы системы защиты в готовый продукт, адаптированный под нужды службы эксплуатации «Ростелекома». Для этого была выделена отдельная канальная емкость, а инфраструктура платформы Anti DDoS перенесена на новое специализированное оборудование — маршрутизаторы, на которые поступает весь объем абонентского трафика для фильтрации в системе защиты. Проектирование и внедрение маршрутизаторов осуществлялось совместно с экспертами ГК «Солар», которые обеспечивают защиту от DDoS по сервисной модели.

Особую сложность проекту придавал динамичный ландшафт сети «Ростелекома», топология которой постоянно развивается: схемы доставки очищенного трафика корректируются, и для клиентов организуются отдельные VPN для интернет-трафика.

Андрей Кононенко, вице-президент — директор по строительству технической инфраструктуры «Ростелекома»:

«Мы создали прозрачную и управляемую инфраструктуру для системы защиты, которая работает без сбоев в постоянно меняющихся условиях нашей сети. Специалисты „РТК-Сервис“ проделали большой объем аналитической работы, собрав разрозненные компоненты в единое, логически завершенное решение. Мы получили интегрированный в технологический ландшафт продукт, который обеспечивает надежную защиту наших клиентов и устойчивость ядра сети».

На этапе проектирования инженеры «РТК-Сервис» воссоздали сегмент сети «Ростелекома» в собственной лаборатории. Это позволило провести проверку функциональности доставки очищенного трафика клиентам до начала промышленной эксплуатации. Специалисты установили высокопроизводительные маршрутизаторы на взаиморезервирующих площадках непосредственно в ядре магистральной сети передачи данных «Ростелекома». Таким образом обеспечено резервирование, расширены возможности по масштабированию системы и значительно увеличена канальная емкость трактов доставки трафика на очистку. Перенос системы защиты от кибератак на новые выделенные маршрутизаторы полностью исключил влияние нелегитимного трафика на сервисы клиентов «Ростелекома».

Константин Савчук, генеральный директор «РТК-Сервис»:

«Модернизация системы защиты магистральной сети „Ростелекома“ потребовала от нашей команды высокой квалификации и внимания к деталям. Мы успешно провели миграцию в тесной связке с командой разработчиков „Солар“ и гибко подошли к процессу, учитывая все изменения инфраструктуры».

Надежность инфраструктуры защиты повышена благодаря организации волоконно-оптических линий связи между площадками, что гарантирует бесперебойную работу платформы Anti DDoS даже при сбоях на одной из площадок. На этапе приемо-сдаточных испытаний специалисты «Ростелекома», «РТК-Сервис» и «Солар» провели необходимые тесты непосредственно на объектах сети.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде
08 июля 2026 17:30
Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных