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Нижегородцы пожаловались на нелегальных продавцов бензина

08 июля 2026 17:51 Общество
Нижегородцы пожаловались на нелегальных продавцов бензина

Случаи продажи в интернете бензина сомнительного качества и происхождения участились в Нижегородской области, сообщает NN.RU.

Объявления о реализации топлива якобы с «секретных» бензовозов из-за рубежа размещаются в социальных сетях. После отклика пользователя бот перенаправляет его в основную группу, где предлагается связаться с менеджером. Там же публикуются отзывы и фото, правдивость которых подтвердить сложно.

Стоимость топлива у таких продавцов порой значительно превышает цены на автозаправочных станциях. Так, литр бензина АИ-92 предлагается за 138 рублей, АИ-95 — за 140 рублей, дизельное топливо — за 138 рублей, АИ-100 — за 160 рублей. Топливо продают в канистрах. Дополнительно оплачиваются сама емкость и доставка — до 50 литров — 1000 рублей, от 150 литров — бесплатно.

Покупателей просят внести полную предоплату, после чего обещают сообщить время и место получения заказа. По словам продавцов, передача топлива осуществляется на закрытой охраняемой площадке, доступ на которую возможен только по специальному коду, выдаваемому после оплаты.

Ранее мы сообщали о том, что порядок работы АЗС меняют в Нижегородской области с 9 июля.

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Теги:
АЗС Бензин Жалобы
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