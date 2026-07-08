Супружеским парам вручили медали «За любовь и верность» в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

8 июля в Нижнем Новгороде вручили медали «За любовь и верность» супружеским парам, прожившим в браке долгие годы. Награждение состоялось в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, которое было организовано Нижегородской епархией Русской православной церкви совместно с администрацией Нижнего Новгорода и АНО «Институт демографического развития» в рамках реализации национального проекта «Семья».

Мероприятие началось с праздничного шествия по Большой Покровской, которое состоялось в рамках Всероссийского Парада семьи. Нижний Новгород присоединился к всероссийской акции уже во второй раз. В колонне прошли сотни жителей региона — семьи с детьми, представители общественных и молодежных объединений, духовенства и органов власти.

После завершения шествия в Нижегородском манеже состоялся благодарственный молебен и церемония чествования семейных пар, проживших в браке долгие годы, а также праздничная программа для взрослых и детей. Всего в рамках церемонии вручили 16 наград.

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых, и.о. директора АНО «Институт демографического развития» Мария Дугина, благочинный Нижегородского округа, руководитель молодежного отдела Нижегородской епархии иерей Андрей Бандин, представители Нижегородской епархии, общественных организаций, а также жители региона.

Медали супругам вручил первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

«Корни сегодняшнего праздника уходят в глубину веков. И он олицетворяет именно те ценности, которые берут свои истоки в семье: взаимопонимание, любовь, добро, уважение. И пример для всех нас — супружеские пары, которые идут рука об руку уже не один десяток лет. Такие союзы вызывают чувства восхищения и уважения. В крепких семьях растут счастливые дети и формируется основа нашего будущего. Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются нравственные, культурные и духовные ценности. Благодаря таким парам нижегородцам есть у кого учиться истинной любви и мудрости!» — сказал Андрей Гнеушев.

Среди награжденных — Николай Анатольевич и Зоя Алексеевна Колосовы из Сормовского района Нижнего Новгорода.

«Мы в браке пятьдесят лет. Воспитали двоих сыновей, есть внучка. Присвоение медали „За любовь и верность“ стало для нас неожиданностью, но очень приятной, ведь этот рубеж проходят многие пары, однако награду получают далеко не все. Моя супруга много сил и времени отдала служению людям. Я военнослужащий, почетный ветеран Вооруженных сил, отслужил 36 лет в армии, имею 14 правительственных и более 30 общественных наград. Много лет возглавляю Совет ветеранов Нижнего Новгорода. Но считаю, что эта медаль — на 90% заслуга моей супруги. Главный совет молодому поколению: будьте верны своей любви, не разбрасывайтесь своими отношениями, умейте ждать и прощать», — сказал Николай Колосов.

Также в День семьи, любви и верности на площадке Нижегородского Дома бракосочетания состоялась еще одна церемония награждения семейных пар. 12 медалей вручил заместитель министра социального развития и семейной политики Вадим Цыганов.

Как сообщили в министерстве социального развития и семейной политики региона, всего в этом году в рамках различных мероприятий общественные награды «За любовь и верность» будут вручены 70 нижегородским семьям.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Семья», который выполняет задачи ранее существующих нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Нацпроект включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».