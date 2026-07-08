Какие произведения ко Дню семьи, любви и верности выбирают нижегородцы Общество

Фото: Александр Воложанин

Эксперты холдинга ON Медиа, входящего в группу МТС, проанализировали культурные интересы жителей Нижегородской области в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

По данным онлайн-кинотеатра «КИОН», наибольший интерес у зрителей вызвала картина «Алиса в Стране Чудес» (6+) — экранизация по мотивам произведения Льюиса Кэрролла с Анной Пересильд, Милошем Биковичем, Паулиной Андреевой, Ириной Горбачевой и Сергеем Буруновым.

В число популярных также вошла комедия «Мужские правила моего деда» (12+) о противостоянии поколений с Романом Мадяновым, Максимом Матузным и Агатой Муцениеце. Также зрители активно смотрели и новую версию «Домовенок Кузя» (6+) с голосами Сергея Бурунова, Гарика Харламова, Алики Смеховой, Екатерины Стуловой и Марка Богатырева.

Среди анимационных проектов востребован мультфильм «Три кота и море приключений» (0+) о летнем отдыхе Коржика, Карамельки и Компота. Также в числе лидеров — комедия «Денискины рассказы» (6+) по произведениям Виктора Драгунского о дружбе и первой любви.

В книжном сервисе «Строки» жители региона чаще выбирали произведения о судьбах людей и прочности семейных уз. Лидером стал роман Абрахама Вергезе «Завет воды» (18+), рассказывающий о переплетении судеб и поддержке близких.

В тройку популярных также вошли «Стеклянный дворец» (16+) Амитава Гоша и «Добро не оставляйте на потом» (16+) Адрианы Трижиани.

Для совместных вечеров нижегородцы нередко включали плейлисты сервиса «МТС Музыка». Среди наиболее популярных композиций — «Рядом навсегда» (12+) L’One, «Эхо любви» (6+) Анны Герман, «Дыхание» (12+) группы Nautilus Pompilius, «Спасибо, родная» (6+) Михаила Боярского и «Комета» (12+) JONY.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что День семьи, любви и верности — хороший повод провести время вместе, а в региональный топ вошли проекты, объединяющие разные поколения.