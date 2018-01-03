Музыканты нижегородской филармонии и детский хор исполнят "Рождественскую ораторию" 9 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Музыканты нижегородской филармонии совместно с капеллой мальчиков, муниципальным камерным хором и молодёжным хором впервые исполнят "Рождественскую ораторию" 9 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской епрахии.

"Рождественская оратория" митрополита Илариона (Алфеева) будет представлена нижегородцам в Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича. Ораторию исполнят: капелла мальчиков Нижегородского хорового училища имени Л.К. Сивухина; муниципальный камерный хор "Нижний Новгород" (художественный руководитель – заслуженный артист России Борис Мокеев); Нижегородский молодежный хор (художественный руководитель – лауреат международных конкурсов Максим Иванов); солист Нижегородского академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина, лауреат всероссийских конкурсов Михаил Наумов (бас); солистка Нижегородской филармонии, лауреат международных конкурсов Татьяна Андреева (сопрано); академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии (дирижер – художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист России Александр Скульский).

"Оратория охватывает события, связанные с пришествием в мир Иисуса Христа, рассказывает о том, что каждый человек способен измениться для новой жизни. Повествование о трех важных христианских праздниках – Благовещении, Рождестве и Сретении – предстанет перед зрителями в оригинальном сценическом воплощении. Премьера "Рождественской оратории" для солистов, хора и симфонического оркестра состоялась в 2007 году в США – Национальной кафедральной базилике Вашингтона. На концерте присутствовало пять тысяч слушателей. Российская премьера "Рождественской оратории" прошла 7 января 2008 года, в праздник Рождества Христова, в Большом зале Московской консерватории", - говорится в пресс-релизе епархии.

В Нижнем Новгороде "Рождественская оратория" прозвучит 9, 10, 11 января. Начало в 18:30.

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