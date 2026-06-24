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Экс-глава Дзержинска высказался о смертельной атаке БПЛА на Нижний Новгород

24 июня 2026 17:14 Общество
Экс-глава Дзержинска высказался о смертельной атаке БПЛА на Нижний Новгород

Фото: Кира Мишина

Бывший мэр Дзержинска, который теперь занимает пост главы Самары, Иван Носков выразил слова соболезнования и поддержки нижегородцам, пережившим массированную атаку БПЛА утром 24 июня. Случившееся политик прокомментировал в своих социальных сетях.

Напомним, в результате налета беспилотников загорелся жилой дом, где погибли два человека. Еще двое пострадавших были госпитализированы в больницу, их жизни ничего не угрожает. Всего на Нижегородской областью было сбито 23 вражеских БПЛА.

Кроме того, выявлены локальные повреждения жилой и промышленной инфраструктуры. Сейчас специалисты оценивают масштаб последствий. Следственный комитет России организовал расследование.

Сегодня утром город, в котором я когда-то работал, подвергся массированной атаке беспилотников. Нижний Новгород и Нижегородская область мне не чужие, и я искренне сожалею о произошедшем, — написал Иван Носков.

Глава Самары пожелал губернатору Глебу Никитину и мэру Юрию Шалабаеву сил и выдержки в сложившейся ситуации. Также он выразил уверенность, что пострадавшие получат всю необходимую помощь, а повреждения будут ликвидированы в ближайшее время.

Наши враги плохо знают историю: Россию еще никому не удавалось напугать и разобщить. Скорейшего выздоровления пострадавшим, стойкости и мужества родным и близким погибших, — заявил политик.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородский аэропорт работает с ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА.

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Теги:
беспилотники БПЛА Иван Носков
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