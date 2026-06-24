Глава Приокского района выразил соболезнования семьям погибших при атаке БПЛА Общество

Фото: Максим Герасимов

Глава Приокского района Михаил Шатилов выразил соболезнования семьям погибших в результате массированной атаки БПЛА в Нижнем Новгороде. Обращение политик опубликовал в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня Нижегородской областью было сбито 23 вражеских беспилотника. Загорелся жилой дом, в котором погибли два человека. Еще двое пострадавших были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Специалисты обнаружили локальные повреждения жилой и промышленной инфраструктуры. Сейчас оценивается масштаб последствий атаки БПЛА. Следственный комитет РФ организовал расследование, прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших.

Михаил Шатилов раскрыл, что погибшие были жителями Кстовского района Нижнего Новгорода. Глава района также пожелал скорейшего выздоровления людям, попавшим в больницу.

Это невосполнимая потеря. Жители Приокского района скорбят вместе с вами, — написал политик.

Ранее мы сообщали о том, что экс-глава Дзержинска Иван Носков высказался о смертельной атаке БПЛА на Нижний Новгород.