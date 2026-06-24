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Судно для Северного морского пути за 7 млрд рублей строят в Нижнем Новгороде

24 июня 2026 17:30 Общество
Судно для Северного морского пути за 7 млрд рублей строят в Нижнем Новгороде

Фото: ИА "НТА-Приволжье"

Строительство гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc-7 для работы на Северном морском пути продолжается на судостроительном заводе «Волга» в Нижнем Новгороде. Общая техническая готовность объекта составляет 42%, готовность корпуса — 94−95%, сообщает ИА «НТА-Приволжье».

Судно заложено в октябре 2023 года и названо именем ученого-географа Павла Михаленко. Заказчиком выступает госкорпорация «Росатом». Срок сдачи намечен на 2028 год, стоимость проекта превышает семь миллиардов рублей.

Проект предназначен для исследования и картографирования дна Северного морского пути, определения безопасных маршрутов с глубинами 17−23 метров, установки навигационных знаков, а также выполнения снабженческих и спасательных задач. На борту разместят гидрографическое оборудование, включая эхолоты и глубинные аппараты, а также помещения для водолазов и лаборатории.

Судно рассчитано на работу во льдах толщиной до двух метров. Оно оснащается системой динамического позиционирования, позволяющей автоматически удерживать его в заданной точке при ветре и течении. По словам главного строителя кораблей Владислава Муковнина, высокая мощность необходима именно для устойчивой работы в сложных арктических условиях.

Проект реализуется по дизель-электрической схеме: пять дизель-генераторов вырабатывают электроэнергию для гребных электродвигателей, вращающих две винто-рулевые колонки. Часть оборудования, включая электродвигатели, поставляется из Китая.

Строительство ведется параллельно с разработкой рабочей документации. Из-за поэтапного поступления чертежей корпус собирали из трех частей — носовой, центральной и кормовой — с последующей стыковкой.

Сейчас идут трубомонтажные работы, монтаж систем охлаждения и пожаротушения, начаты покраска и изоляция жилых помещений. В проекте задействован 141 человек, включая около 80 сотрудников завода.

Отдельной инженерной задачей станет вывод судна к месту службы. Глубина реки у завода — около 2,5 метра при осадке судна 6 метров, поэтому его спустят на воду при 80% готовности. Для транспортировки используют специальные понтоны: их подведут под корпус, после чего судно отбуксируют. Мачту и часть оборудования временно демонтируют.

Ранее капитан теплохода рассказал о самых сложных участках Волги для судоходства.

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Теги:
Строительство Судостроение Судоходство
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