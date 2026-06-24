Спасенные в Нижегородской области лосята переезжают в другой регион Общество

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

Лосята, спасенные в Володарском округе, переезжают в Костромскую область. Об этом сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Напомним, в мае этого года малышей отогнали от матери дикие собаки в лесу неподалеку от поселка Решетиха. Травм лосята не получили, однако испытали сильный стресс.

Сотрудник госохотнадзора Михаил Мясников выехал на место и организовал безопасные условия для животных. Их приютил конный клуб КСК «Гармония» в поселке Ильиногорск, где специалисты выхаживали детенышей, помогая им окрепнуть и восстановиться.

Теперь лосята отправятся Сумароковскую лосиную ферму в Костромской области, где уже более 60 лет занимаются спасением, выхаживанием и содержанием этих парнокопытных. В этом месте малышей ждет профессиональный уход, специальное питание и просторные вольеры. После того как лосята наберут достаточно сил, их могут вернуть в естественную среду обитания.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородский зоопарк захотел навсегда оставить себе спасенного орлана.