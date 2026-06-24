Нижегородцев предупредили о рисках «таблеток для бензина» Общество

Фото: Максим Герасимов

В интернете активно рекламируют так называемые таблетки для повышения октанового числа бензина. Продавцы обещают, что с их помощью можно превратить обычное топливо в премиальное и сэкономить на заправке.

Комментарий по этому поводу профессора кафедры химии нефти ННГУ Ивана Гришина в своем Max-канале опубликовал главный редактор медиздания «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Ученый объяснил, чем могут обернуться подобные эксперименты.

Присадки в виде таблеток условно делятся на два типа.

Первая — реальные антидетонаторы, например ферроцен и нафталин. Они могут повысить октановое число на 1−3 единицы, но вредят двигателю. Ферроцен быстро выводит из строя свечи зажигания, а нафталин образует нагар и при низких температурах выпадает в осадок, засоряя топливную систему.

Вторая группа — модификаторы горения. Производители заявляют о «каталитическом эффекте» за счет активных веществ или редкоземельных металлов. На практике их влияние минимально — около 0,1−0,5%, а заметно повысить октановое число они не способны. При этом металлы в составе негативно влияют на свечи и катализаторы.

Как подчеркнул Иван Гришин, бензин на АЗС — это сложная смесь углеводородов и заводских присадок, подобранных в строгих пропорциях.

«Октановое число важно, но это далеко не единственный параметр, характеризующий качество топлива», — подчеркнул Иван Гришин.

Он отметил, что самовольное добавление сторонних веществ может привести к нежелательным химическим реакциям и ухудшению свойств топлива. В результате возрастает риск поломки двигателя.

Иван Гришин также добавил, что попытки добавлять в бензин спирт зачастую приводят к образованию на дне бака водяной фазы, что способно привести к остановке двигателя и дорогостоящему ремонту. Кроме того, многие эффективные антидетонаторы токсичны и требуют специальной защиты при обращении.

Отметим, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что регион обеспечен необходимым объемом бензина и дизельного топлива. По его словам, после переговоров с правительством РФ, минэнерго России и руководством компании «Лукойл» были согласованы объемы и графики поставок. Утвержденные показатели полностью соответствуют обычному уровню потребления топлива в регионе.