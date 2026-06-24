Ограничения на полеты сняли в нижегородском аэропорту «Чкалов»

В аэропорту Нижнего Новгорода отменили все ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Согласно данным онлайн-табло, были отменены рейсы в Ереван, Москву и Сочи. С задержкой запланирован вылет самолетов в Самару, Москву, Анталью и Сочи.
В течение сегодняшнего дня ограничения на работу аэропорта объявлялись трижды.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью Нижегородская область подверглась атаке 23 беспилотников. В результате падения обломков повреждения получили промышленный объект, несколько автомобилей и жилые дома.
После возгорания одного из жилых домов погибли два человека. Еще двоих мужчин госпитализировали.
Позже Следственный комитет России начал расследование атаки украинских беспилотников на Нижегородскую область.
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