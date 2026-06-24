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Общество

СК возбудил дело из-за отсутствия воды в Богородске

24 июня 2026 18:35 Общество
СК возбудил дело из-за отсутствия воды в Богородске

Фото: Александр Воложанин

В Богородске возбуждено уголовное дело по факту возможного нарушения прав местных жителей. Основанием стала информация об отсутствии водоснабжения в домах горожан на протяжении нескольких дней. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Сообщения о проблеме сотрудники регионального следственного управления выявили в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле аппарата следственного управления.

Ранее сообщалось, что глава Следскома Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом из-за загрязнения реки Рязанки в Богородске.

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Теги:
Богородск Водоснабжение СК
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