Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании процентной ставки по ипотеке для семей с детьми Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании процентной ставки по ипотечным кредитам для семей с детьми. Об этом сообщается на сайте российского кабинета министров 10 января 2018 года.

Согласно информации, постановление №1711 было подписано еще 30 декабря 2017 года.

Документом утверждены Правила предоставления субсидий российским кредитным организациям и АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" на возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей".

Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трёх или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребёнка у заёмщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке.

Если у гражданина, который в 2018-2022 годах уже получил льготный кредит при рождении второго ребенка, родился третий ребенок, то период предоставления субсидии продлевается еще на пять лет (со дня окончания периода предоставления субсидии в связи с рождением второго ребенка).

Если третий ребенок родился уже после истечения льготного периода предоставления кредита, полученного при рождении второго ребенка, но не позднее 31 декабря 2022 года, предоставление субсидии возобновляется на пять лет с даты рождения третьего ребенка.

Размер кредита составляет: до 8 млн рублей - для жилых помещений, расположенных на территориях г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области; до 3 млн рублей – в остальных субъектах РФ.

Заемщик оплачивает за счет собственных средств не менее 20% стоимости жилья. Для кредитов, выданных на погашение ранее выданных кредитов (займов), отношение размера кредита к стоимости жилого помещения не должно превышать 80%.

Принятое решение позволит выдать до 600 млрд рублей ипотечных кредитов с пониженной процентной ставкой.