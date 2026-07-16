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Общество

В нижегородских водоемах станет больше рыбы

16 июля 2026 19:08 Общество
В нижегородских водоемах станет больше рыбы

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В 2026 году в водоемы Нижегородской области планируют выпустить 4,05 млн экземпляров молоди рыб. Зарыбление проводится в рамках мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, сообщили в региональном минлесхозе.

По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьева, зарыбление необходимо для восстановления и увеличения естественной популяции рыб. Кроме того, оно способствует очистке водоемов, улучшению их экологического состояния и создает условия для устойчивого развития промышленного и любительского рыболовства.

Как отметил министр, в рамках программы в водные объекты региона уже выпустили более 660 тыс. экземпляров рыбы. В частности, в Чебоксарское водохранилище отправили свыше 4 тыс. мальков стерляди и 635 тыс. личинок щуки, в Оку — 1 тыс. мальков толстолобика, а в Горьковское водохранилище — более 20 тыс. мальков стерляди.

Мероприятия по зарыблению проводятся в соответствии с Правилами организации искусственного воспроизводства и планом, утвержденными Федеральным агентством по рыболовству. Их выполнение контролируют сотрудники отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Нижегородской области Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

В министерстве также напомнили, что предприятия, деятельность которых наносит ущерб водным биологическим ресурсам, обязаны компенсировать его в натуральной форме. К организациям, не выполнившим обязательства по выпуску рыбы в водоемы, будут применяться предусмотренные законодательством меры.

По данным нижегородского отдела Рыбоохраны, с начала 2026 года в рамках компенсационных мероприятий, в том числе за счет собственных средств хозяйствующих субъектов, в водоемы уже выпустили более 1 млн мальков и личинок рыб. Работы по зарыблению продолжатся до сентября.

Ранее сообщалось, что на Горьковском водохранилище установлены 188 нерестовых гнёзд.

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Теги:
Минлесхоз Рыболовство Экология
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