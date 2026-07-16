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Общество

Двух заключенных помиловали в Нижегородской области в 2026 году

16 июля 2026 16:06 Общество
Двух заключенных помиловали в Нижегородской области в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

Двух нижегородских осужденных помиловали в Нижегородской области с начала 2026 года, сообщили НИА «Нижний Новгород» в государственно-правовом департаменте региона.

В марте 2026 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании двух женщин, отбывавших наказание. При этом ходатайства обеих заключенных были рассмотрены областной комиссией по вопросам помилования еще в конце 2025 года.

С начала текущего года комиссия рассмотрела восемь ходатайств. Решений по ним пока нет.

Напомним, что в 2025 году в Нижегородской области не помиловали никого.

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Теги:
Преступления Приговор Суд
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