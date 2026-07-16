Борская ЦРБ провела первую операцию по удалению тромба из сосудов мозга Общество

Фото: Александр Воложанин

В Борской центральной районной больнице впервые выполнили экстренную тромбоэкстракцию при ишемическом инсульте — врачи удалили тромб из сосудов головного мозга. Об этом в своем Max-канале сообщил главред медиздания «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Пациенткой стала молодая женщина. Операцию провела мультидисциплинарная бригада отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Специалисты успешно удалили тромб, восстановили кровоснабжение и предотвратили необратимые повреждения мозга. Сейчас женщина проходит восстановление.

Фото: Max-канал «Бокал прессека».

Никонов добавил, что экстренная тромбоэкстракция считается одним из наиболее эффективных методов лечения инсульта. Она позволяет восстановить кровоток и снизить риск инвалидности.

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