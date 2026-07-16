Первая за 103 года литургия прошла в Троицком соборе женского монастыря в Выксе

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14 июля в Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря состоялась первая Божественная литургия с момента закрытия обители в 1923 году. Богослужение возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
На службе присутствовали замминистра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Дмитрий Грачев, глава Выксы Владимир Кочетков, председатель совета директоров АО «Объединенная металлургическая компания» Анатолий Седых, а также представители духовенства и прихожане.
По окончании богослужения епископ Выксунский и Павловский Гедеон поблагодарил митрополита Георгия за архипастырское попечение. Он отметил, что еще несколько лет назад проведение литургии в восстанавливающемся Троицком соборе казалось невозможным. По его словам, более ста лет в храме не совершались богослужения, а в этом году также исполняется 30 лет со дня возрождения Иверской обители. Епископ поблагодарил всех, кто участвовал и продолжает участвовать в восстановлении монастыря и собора.
После этого епископ Гедеон преподнес митрополиту Георгию икону Святой Троицы и макет Троицкого собора.
В свою очередь митрополит Георгий подчеркнул, что Троицкий собор является духовной жемчужиной Выксунской земли, созданной трудами предыдущих поколений. Он напомнил о духовном наследии преподобного Варнавы Гефсиманского и преподобного Серафима Вырицкого, который еще до принятия монашества был одним из благотворителей строительства собора.
«Будем молить Господа о благословении наших дальнейших трудов по возрождению собора, чтобы для многих людей он стал духовным маяком и помог найти путь ко Господу», — сказал глава Нижегородской митрополии, поблагодарив всех, кто участвовал в восстановлении святыни.
Митрополит Георгий также выразил благодарность председателю совета директоров ОМК Анатолию Седых за поддержку монастыря и подарил ему образ преподобного Серафима Вырицкого.
В завершение всем участникам богослужения вручили иконки Святой Троицы. Затем архипастыри возложили цветы на могилу бывшей настоятельницы Иверского монастыря игумении Антонии (Мироновой), скончавшейся в 2020 году.
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