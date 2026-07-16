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Общество

Единая витрина сервисов Нижегородской области появилась в MAX

16 июля 2026 15:15 Общество
Единая витрина сервисов Нижегородской области появилась в MAX

В мессенджере МАХ появилась единая витрина региональных сервисов и каналов Нижегородской области. Проект «Нижегородский цифровой навигатор» реализовал региональный Центр координации проектов цифровой экономики, сообщили в пресс-службе облправительства.

Сервис доступен всем авторизованным пользователям и позволяет быстро сориентироваться в государственных и региональных цифровых сервисах.

С помощью навигатора можно перейти в официальные боты «Госуслуги» и «Госключ», единую справочную службу по вопросам оказания медпомощи в Нижегородской области, чат-бот регионального МФЦ, на новостной портал правительства региона и в официальный канал губернатора Глеба Никитина.

Кроме того, пользователям доступны бот телемедицинских консультаций Нижегородской области, сервис поиска точек общественного Wi-Fi, чат-бот для поиска мер поддержки ИТ-сектора, а также бот «Карты жителя Нижегородской области».

Как отметил замминистра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов, новый инструмент должен стать удобным для жителей региона. По его словам, мессенджер МАХ выбран неслучайно, поскольку сегодня на его базе пользователи активно общаются, работают и получают различные услуги.

«Пользователям МАХ будет удобно прибегнуть к помощи „цифрового навигатора“, чтобы сэкономить свое время и не искать нужный сервис в национальном мессенджере. Вместо этого — простой в использовании бот, где собраны все сервисы первой необходимости», — подчеркнул он.

Отдельный раздел цифрового навигатора посвящен новостям Нижегородской области. В нем собраны публикации из официальных каналов правительства региона и губернатора, которые можно просматривать в единой ленте и выбирать по заголовкам.

Развитие цифровых государственных сервисов соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется в России по поручению президента Владимира Путина.

Напомним, что в Нижегородской области заработала интерактивная карта по наличию бензина на АЗС.

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Теги:
MAX Правительство Нижегородской области цифровизация
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