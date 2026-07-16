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Общество

Выяснилось, когда нижегородцы смогут добраться до Тюмени по трассе М-12

16 июля 2026 16:25 Общество
Выяснилось, когда нижегородцы смогут добраться до Тюмени по трассе М-12

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы смогут добраться до Тюмени по платной трассе М-12 «Восток» в 2027 году. Об этом стало известно по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в Кремле.

Глава государства поинтересовался у Хуснуллина, когда трассу продлят до Тюмени. Тот ответил, что в планах завершить работы к концу 2026 года.

«Декабрь. Пока идем по графику, у нас все шансы есть», — сказал чиновник.

Напомним, что автодорога от Москвы до Казани объединила пять регионов, включая Нижегородскую область.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область оценила потенциал территорий у М-12 в 156 млрд рублей.

 

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Теги:
Дороги М-12 Строительство
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