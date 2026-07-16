Временного перевозчика нашли для нижегородского автобуса №118 Общество

Фото: Александр Воложанин

С 17 июля автобусный маршрут №118 «Микрорайон Нагорный — ЖК Фрегат» начнет обслуживать компания «Мещеряков и компания». С ней заключили прямой государственный контракт, который будет действовать до конца июля на время проведения конкурсных процедур, сообщили в ЦРТС.

Напомним, ранее контракт с ООО «АТП» был расторгнут в одностороннем порядке. Такое решение минтранс принял из-за нарушений условий договора, выявленных после проверки оплаты проезда.



Проверку организовали после обращений пассажиров, которые сообщили о повышении стоимости поездки до 50 рублей. При этом маршрут относится к регулируемым, поэтому перевозчик не имел права самостоятельно изменять установленный тариф.



Во время проверки сотрудники отдела контроля пассажирских перевозок ЦРТС подтвердили, что билеты продавались по тарифам, не утвержденным правительством Нижегородской области.

Кроме того, специалисты зафиксировали взимание платы за проезд способами, которые не предусмотрены действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде усилят транспорт в день матча за Суперкубок России (6+).