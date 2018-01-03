Сбор подписей за установку памятной доски на доме Светланы Колчинской планируется провести в нижегородском ЦК "Рекорд" Общество

Светлана Колчинская Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Сбор подписей за установку памятной доски на доме основателя телекомпании "Волга" Светланы Колчинской планируется провести в нижегородском ЦК "Рекорд". Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердил художественный руководитель ЦК "Рекорд" Олег Шакирский 10 января 2018 года.

15 января 2018 года с 15:00 до 21:00 в ЦК "Рекорд" пройдет "День журналистской солидарности". Как отметил Шакирский на своей странице в соцсети, повод для этой встречи – сбор подписей для установки мемориальной доски на доме Колчинской, "в память о человеке, оказавшем неоспоримое влияние на всю сферу нижегородских СМИ".

Идея сбора подписей и установки мемориальной доски принадлежит бывшему главному редактору "Радио Рандеву" Светлане Новаторовой. Отвечая на вопросы корреспондента НИА "Нижний Новгород", Шакирский отметил, что подписи планируется передать в мэрию в январе 2018 года.

"Не так важно, занимаетесь вы журналистикой сейчас, занимались раньше или только собираетесь заняться. Не имеет значения, какое направление в журналистике близко каждому из вас – политика, культура, экономика, "социалка" или что-то ещё. Важно, чтобы у вас было ощущение внутренней причастности к этой сфере. И, извините за пафос, желание поднять уровень и престиж журналистики в отдельно взятом регионе", - говорится в сообщении художественного руководителя "Рекорда" в соцсети.

Ожидается, что в мероприятии примут участие нижегородские музыканты, "чьей профессией, помимо музыки, также была или остаётся журналистика": Александр Пичугин ("Южное шоссе"), Вадим Демидов ("Хроноп"), Александр Яковлев ("Новые ворота"), Алексей Петров ("Оркестр домовых"), Андрей Кузечкин ("Иди!"), а также Сергей Иванов с песнями Алексея "Полковника" Хрынова.

Напомним, что экс-руководитель нижегородской телекомпании "Волга" Колчинская умерла на 73-м году жизни 10 мая 2017 года.

СПРАВКА:

Светлана Аркадьевна Колчинская родилась 11 ноября 1944 года в городе Горьком. В 1989 году создала при областном союзе журналистов первую в городе независимую газету "Курьер", на базе которой впоследствии были организованы издательство "Курьер" и издательство "Курьер НН".

Создатель первой в Нижегородской области независимой радиостанции с собственным программированием "Радио Рандеву". Основатель нижегородской коммерческой телекомпании "Волга". В 2007 году избрана членом Академии российского телевидения, лауреат Премии Нижнего Новгорода. В 2002 году получила главную телевизионную награду конкурса "ТЭФИ-регион" "За вклад в развитие российского телевидения".