Арзамасская ЦГБ получит новое оборудование и статус опорной больницы Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил предусмотреть финансирование на закупку дополнительного оборудования для сосудистого центра Центральной городской больницы Арзамаса и подготовить программу развития медучреждения на ближайшие годы.

Поручения были даны 19 июля во время рабочей поездки губернатора в Арзамас. Глеб Никитин посетил ЦГБ, школу №1 имени М. Горького, где сейчас идет реконструкция, а также оценил новые общественные пространства города.

В ЦГБ губернатор вместе с главой облминздрава Галиной Михайловой, мэром Арзамаса Александром Щелоковым и главврачом больницы Олегом Курахтановым осмотрел палаты и операционные, а также пообщался с пациентами и сотрудниками.

Сейчас в структуру Арзамасской ЦГБ входят два круглосуточных стационара — многопрофильный и хирургический, пять городских поликлиник, Центр онкологической амбулаторной помощи, ДТП-центр второго уровня, Центр здоровья для детей, отделение скорой медицинской помощи и другие подразделения.

С 2023 года на базе больницы работает региональный сосудистый центр, который является одним из четырех таких центров в Нижегородской области и обслуживает южную часть региона. Сюда направляют пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из 17 муниципалитетов. Для работы центра в рамках национального проекта было закуплено современное оборудование, включая аппарат компьютерной томографии и ангиограф.

Как сообщила министр Михайлова, в ближайшее время Арзамасская ЦГБ станет опорной больницей для жителей нескольких муниципалитетов. Это позволит повысить доступность специализированной медпомощи, в том числе консультаций узких специалистов и высокотехнологичного лечения.

По итогам визита Никитин поручил минздраву предусмотреть в бюджете 2027 года средства на дополнительное оснащение сосудистого центра, а также представить программу развития больницы. Кроме того, по просьбе мэра Арзамаса губернатор поручил подготовить предложения по капитальному ремонту городского родильного дома.

В рамках рабочей поездки губернатор также посетил среднюю школу №1 имени М. Горького, закрытую на масштабную реконструкцию летом 2024 года.

Образовательное учреждение включает три корпуса — деревянный и два кирпичных. Проект предусматривает обновление зданий с укреплением фундаментов, заменой инженерных сетей, созданием отдельного блока начальной школы и нового спортивного ядра на территории.

Особое внимание уделяется сохранению исторической преемственности зданий дореволюционной постройки при адаптации школы к современным образовательным стандартам.

Реконструкция проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным. За пять лет в Нижегородской области по нацпроекту отремонтировали более 330 школ и построили 30 новых образовательных учреждений.

Еще одним объектом визита стал Гайдаровский пруд — новое общественное пространство, открытое в мае этого года. Его благоустройство прошло в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».

На территории площадью около 9 тыс. кв. м очистили водоем и прилегающую территорию, установили лавочки с навесами, урны, а также разместили QR-код с информацией об объекте.

Главным элементом пространства стал деревянный гусь высотой 185 см с кинетическим механизмом движения. Его прототипом стала VR-модель, созданная в рамках фестиваля дополненной реальности и цифрового искусства «ARзамас».

Глеб Никитин отметил, что при оформлении пространства использованы элементы деревянного зодчества и купеческих домов.

«Преображение Арзамаса в рамках развития кластера меняет облик города на глазах. Ярким примером служит преображение Гайдаровского пруда: бывшая заброшенная территория обрела вторую жизнь, превратившись в удивительное место с неповторимой атмосферой. Главным украшением этого уголка стал „ARзамасский гусь“ — яркий символ, подчеркивающий исторический дух и самобытность старинного русского города», — сказал губернатор.

Во время прогулки по историческому центру Глеб Никитин также обратил внимание на здание Уездного училища на площади Соборной, 14, построенное в 1836 году. Объект культурного наследия нуждается в реконструкции.

Мэр Щелоков сообщил, что после передачи здания из федеральной собственности в муниципальную его планируют использовать под выставочные пространства. Для сохранения объекта и организации музейной деятельности создана рабочая группа при министерстве культуры Нижегородской области с участием администрации Арзамаса и представителей АНО «Центр 800».

В завершение визита Глеб Никитин и Александр Щелоков обсудили дальнейшее развитие города, содержание объектов, перспективы здания Театра драмы, создание музея В. Ф. Генебарта и реализацию проектов программы «Вам решать!».