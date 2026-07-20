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Общество

Чинцов: «Вспоминая сегодня перелет 1936 года, мы отдаем дань памяти всему поколению победителей»

20 июля 2026 18:29 Общество
Чинцов: «Вспоминая сегодня перелет 1936 года, мы отдаем дань памяти всему поколению победителей»

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде возложили цветы к памятнику Валерию Чкалову в честь 90-летия перелета «Москва — остров Удд». В церемонии приняли участие депутаты городской Думы и Законодательного собрания региона, представители ветеранских организаций, Молодежной палаты при Гордуме и регионального Молодежного парламента.

Спикер нижегородской Думы Евгений Чинцов отметил, что перелет экипажа Чкалова в 1936 году стал одной из ключевых страниц в истории мировой авиации. Этот полет стал символом развития инженерной мысли, технологических достижений страны и мужества советских летчиков.

Он подчеркнул, что Чкалов добился успеха благодаря труду и профессионализму, оставаясь примером честности, стойкости и преданности своему делу.

«Перелет его экипажа сначала на остров Удд, а потом и через Северный полюс — это целая веха мировой авиации. Это были и победы инженерной мысли СССР, и символ технологического суверенитета страны и высочайшего мастерства рабочих, и, конечно же, гимн мужеству и профессионализму пилотов. Вспоминая сегодня перелет 1936 года, мы отдаем не только дань памяти великому летчику, но и всему поколению победителей, которые сделали нашу страну великой державой», — написал Чинцов в своем MAX-канале.

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Теги:
Валерий Чкалов Гордума Евгений Чинцов
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