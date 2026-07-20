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Дмитрий Кобылкин подвёл итоги пяти лет работы в экологической сфере

20 июля 2026 18:10 Общество

Председатель Комитета Госдумы по экологии, попечитель фонда «Компас» Дмитрий Кобылкин представил ключевые результаты работы за период восьмого созыва. За пять лет ликвидировано более 250 свалок и объектов накопленного вреда, установлено свыше 300 тысяч контейнеров для сбора отходов, расчищено более 600 километров русел рек и водоёмов.

Благодаря обновлению оснащения лесных служб почти вдвое сократилось количество лесных пожаров по сравнению с 2021 годом. Особое внимание Дмитрий Кобылкин уделил Всероссийскому Детскому экологическому форуму — проекту фонда «Компас» и правительства Челябинской области, который объединяет школьников из всех регионов страны.

Он подчеркнул, что число участников растёт, а детские инициативы становятся важной частью экологической повестки России. В числе приоритетов на следующие пять лет — развитие переработки отходов, восстановление лесов, очистка водоёмов и сохранение природных территорий.

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Теги:
Госдума Экология
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