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Общество

Партийный десант «ЕР» проверил ход работ на ключевых инфраструктурных объектах Борского округа

20 июля 2026 19:06 Общество
Партийный десант «ЕР» проверил ход работ на ключевых инфраструктурных объектах Борского округа

Фото: НРО партии "Единая Россия", архив

Партийный десант «Единой России» во главе с депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Александром Шароновым и секретарём местного отделения партии «Единая Россия» Алексеем Боровским провели мониторинг нескольких социально значимых объектов на территории городского округа города Бор. Рабочая группа посетила центральный коллектор на Стеклозаводском шоссе, сквер в селе Редькино, Дом культуры «Стеклозаводский» и пришкольную территорию в посёлке Октябрьский.

«Этот объезд подтвердил: проекты рождаются из запросов людей. Сквер появился благодаря голосованию почти 7 тысяч жителей, дорога в Октябрьском — тоже построена по инициативе избирателей. Главное — слышать людей и стараться оперативно реагировать. Сейчас важно не сбавлять темп: работы на коллекторе только начались, и нужно держать их на контроле. По ДК „Стеклозаводский“ также необходимо следить, чтобы ремонт фасада выполнили аккуратно, с учётом исторического облика. Я вижу, что большинство подрядчиков работают добросовестно, иногда даже с опережением сроков. Радует, что города и поселки меняются к лучшему!», — подчеркнул Александр Шаронов.

Первым объектом визита стал главный самотечный коллектор в районе Стеклозаводского шоссе. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяжённость канализационной сети составляет 1716 метров, диаметр трубы — 1000 миллиметров. На сегодняшний день подрядчик смонтировал 40 метров труб, общая готовность объекта — 2%. Завершить работы планируется к июню 2027 года.

В селе Редькино участники партийного десанта осмотрели строящийся сквер. Благоустройство проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Общий бюджет составил 40,06 миллиона рублей. На сегодняшний день на территории общественного пространства уже появились пешеходные дорожки. В ближайшее время установят освещение, появится многофункциональная площадка для баскетбола, волейбола и мини-футбола, спортивные тренажёры и зона воркаута, детская игровая площадка с батутами, а также открытая площадка для мероприятий с амфитеатром. Будут проведены работы по озеленению: разбиты клумбы, высажены кустарники и многолетние растения. Высадка деревьев намечена на конец августа — незадолго до официального открытия сквера, которое запланировано на 1 сентября. За проект проголосовали 6740 человек.

«В центре нашего внимания — объекты, которые затрагивают разные стороны жизни: коммунальное хозяйство, благоустройство, культура, образование. Именно то, с чем люди сталкиваются ежедневно. Важно, что эти объекты создаются по инициативе и запросам жителей — для тех, кто действительно будет ими пользоваться. Надеемся, что все работы завершат в срок, и жители Бора увидят реальные перемены», — прокомментировал Алексей Боровский.

Следующим пунктом инспекции стал Дом культуры «Стеклозаводский». Здание, построенное в 1954 году в стиле сталинского классицизма, и сегодня остаётся центром культурной жизни микрорайона. В учреждении работают 46 клубных формирований, которые посещают около 1200 человек. В настоящее время ведётся ремонт фасадов на общую сумму 8,65 миллиона рублей. Средства выделены в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном округе город Бор». Несмотря на ремонтные работы, внутренние площадки ДК продолжают функционировать в штатном режиме.

Завершающим объектом визита стала пришкольная территория МАОУ Октябрьская СШ в посёлке Октябрьский. По проекту «Вам решать!» выполнены работы по замене асфальтового покрытия на площади 3600 квадратных метров.

Партийный десант на Бору — часть системной работы «Единой России» по контролю за реализацией инфраструктурных и социальных проектов — ключевых пунктов Народной программы. Регулярные выезды позволяют оценивать качество работ, соблюдение сроков и оперативно реагировать на замечания жителей.

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Теги:
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