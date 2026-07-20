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Общество

Почти все регионы ПФО сократили ввод жилья

20 июля 2026 20:00 Общество
Почти все регионы ПФО сократили ввод жилья

Фото: Александр Воложанин

Ввод жилья в большинстве регионов Приволжского федерального округа снизился по итогам первого полугодия 2026 года. Нижегородская область вошла в число субъектов ПФО с наиболее заметным падением показателя — объем введенного жилья сократился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные «ЦИАН» приводит ИА «НТА-Приволжье».

В целом по России за первые шесть месяцев 2026 года объем ввода жилья уменьшился на 18% — до 42,8 млн квадратных метров. В ПФО снижение зафиксировали почти во всех регионах.

В Нижегородской области за полугодие ввели 329 тыс. квадратных метров жилья. Такой же уровень снижения, как в регионе, показала Саратовская область — там объем ввода составил 206 тыс. квадратных метров.

Лидером Приволжского округа по объему ввода жилья стал Татарстан — 891 тыс. квадратных метров, показатель вырос на 1% за год. Республика стала одним из двух регионов ПФО с положительной динамикой. Второй стала Самарская область, где ввели 593 тыс. квадратных метров жилья, что на 18% больше, чем годом ранее.

Башкортостан сохранил высокие объемы строительства — 740 тыс. квадратных метров, однако это на 12% меньше показателя первого полугодия 2025 года. В Удмуртии ввели 353 тыс. квадратных метров жилья (-11%), в Пермском крае — 546 тыс. квадратных метров (-17%), в Оренбургской области — 326 тыс. квадратных метров (-25%).

Снижение также зафиксировали в других регионах округа: в Марий Эл объем ввода составил 94 тыс. квадратных метров (-26%), в Мордовии — 73 тыс. квадратных метров (-2%), в Пензенской области — 194 тыс. квадратных метров (-32%), в Чувашии — 157 тыс. квадратных метров (-40%). Кировская область ввела 148 тыс. квадратных метров жилья (-21%), Ульяновская область — 128 тыс. квадратных метров (-4%).

Таким образом, из 14 регионов ПФО положительную динамику по итогам полугодия показали только Татарстан и Самарская область. В семи субъектах округа снижение превысило 20%. Наиболее заметное падение отмечено в Чувашии, Нижегородской и Саратовской областях.

По оценке аналитиков «Циана», одной из основных причин снижения стало сокращение объемов индивидуального жилищного строительства. На ситуацию повлияли высокие ставки, переход на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, а также неблагоприятные погодные условия в зимний период.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 4-е место в ПФО по объемам строящегося жилья.

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Теги:
Жилье Статистика Строительство
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