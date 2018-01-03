Продажи автомобилей LCV "ГАЗ" в 2017 году выросли на 5% Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) "ГАЗ" в 2017 году выросли на 5% по сравнению с 2016 годом – до 56 тысяч 617 штук. Об этом сообщается в материалах комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Согласно информации, в декабре 2017 года было продано 6 713 автомобилей LCV, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным АЕБ, доля LCV автомобилей "ГАЗ" на российском автомобильном рынке в 2017 года сократилась на 0,2 п.п. – с 3,9% в 2016 году до 3,7%.

Всего в 2017 году в России было продано 1 млн 595 тысяч 737 автомобилей, что на 11,9% больше, чем в 2016 году.

Напомним, в 2016 году продажи LCV "ГАЗ" выросли на 9% по сравнению с 2015 годом. За прошлый год продано 55 803 LCV марки "ГАЗ".