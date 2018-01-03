Последние новости рубрики Бизнес
12 января 2018 18:12  [138] Клиенты Альфа-Банка потратили в заграничных поездках 5,5 млрд рублей по картам в новогодние праздники
12 января 2018 17:15  [165] Арзамасское НПП "ТЕМП-АВИА" в Нижегородской области намерено привлечь 200 млн рублей путем выпуска допэмиссии
12 января 2018 13:36  [381] УФАС оштрафовало "Газпром газораспределение Нижний Новгород" за превышение стоимости подключения
12 января 2018 13:06  [136] Продажи автомобилей LCV "ГАЗ" в 2017 году выросли на 5%
11 января 2018 17:33  [673] "Существующего законодательного регулирования объектов нестационарной торговли вполне достаточно", - Александр Сурин
11 января 2018 13:41  [431] Нижегородский минпромторг намерен упорядочить работу автокафе
11 января 2018 13:11  [183] Погрузка нефти и нефтепродуктов на ГЖД сократилась на 0,9% в 2017 году
11 января 2018 11:22  [369] Нижегородская прокуратура направила в Москву копию обращения по "Домком инвест" для рассмотрения вопроса о нарушении закона
29 декабря 2017 13:12  [521] Дежурные филиалы Сбербанка будут работать 5 и 8 января 2018 года в Нижегородской области
29 декабря 2017 12:14  [389] Энергообъекты "Т Плюс" на период новогодних праздников переводятся в режим повышенной готовности
Бизнес

Продажи автомобилей LCV "ГАЗ" в 2017 году выросли на 5%

12 января 2018 13:06  [136] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) "ГАЗ" в 2017 году выросли на 5% по сравнению с 2016 годом – до 56 тысяч 617 штук. Об этом сообщается в материалах комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Согласно информации, в декабре 2017 года было продано 6 713 автомобилей LCV, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным АЕБ, доля LCV автомобилей "ГАЗ" на российском автомобильном рынке в 2017 года сократилась на 0,2 п.п. – с 3,9% в 2016 году до 3,7%.

Всего в 2017 году в России было продано 1 млн 595 тысяч 737 автомобилей, что на 11,9% больше, чем в 2016 году.

Напомним, в 2016 году продажи LCV "ГАЗ" выросли на 9% по сравнению с 2015 годом. За прошлый год продано 55 803 LCV марки "ГАЗ".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Новости по теме
12 января 2017 13:46  [1349] Продажи LCV "ГАЗ" выросли на 9% в 2016 году
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph