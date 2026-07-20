Четыре человека утонули в Нижегородской области за неделю Происшествия

Фото: Александр Воложанин

За минувшую неделю в Нижегородской области зарегистрировано пять происшествий на воде. Об этом сообщил в региональном МЧС.

В результате погибли четыре человека, одного удалось спасти.

Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность во время отдыха у водоемов. Особое внимание они просят уделять детям и не оставлять их без присмотра.

Напомним, с начала 2026 года в нижегородских водоемах утонули четверо детей.

Как правильно действовать при спасении тонущего человека и при этом не подвергать опасности собственную жизнь читайте здесь.

Ранее сообщалось, что 19 июля в Нижегородской области рыбак погиб после столкновения лодки с «Валдаем».