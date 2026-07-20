Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
20 июля 2026 10:56
Четыре человека утонули в Нижегородской области за неделю
20 июля 2026 10:07
37,6 млн рублей похитили при реконструкции трамвайного депо в Нижнем Новгороде
19 июля 2026 19:45
Рыбак погиб при столкновении лодки с «Валдаем» на Оке в Нижегородской области
19 июля 2026 14:19
Мужчина погиб при пожаре в частично расселенном доме в Сергаче
19 июля 2026 13:05
Водитель BMW протаранил столб у Стрелки и пытался скрыться в вечер Суперкубка
19 июля 2026 12:30
Иномарка без водителя спровоцировала ДТП в Нижнем Новгороде
19 июля 2026 11:15
Нижегородцу грозит шесть лет за передачу доступа к счетам
19 июля 2026 09:38
Бастрыкин потребовал доклад по делу о травме нижегородки
18 июля 2026 13:36
Знакомство в сети обошлось нижегородке в 2,5 млн рублей
18 июля 2026 10:47
Борского предпринимателя осудили за гибель рабочего при ремонте судна
Происшествия

Четыре человека утонули в Нижегородской области за неделю

20 июля 2026 10:56 Происшествия
Четыре человека утонули в Нижегородской области за неделю

Фото: Александр Воложанин

За минувшую неделю в Нижегородской области зарегистрировано пять происшествий на воде. Об этом сообщил в региональном МЧС.

В результате погибли четыре человека, одного удалось спасти.

Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность во время отдыха у водоемов. Особое внимание они просят уделять детям и не оставлять их без присмотра.

Напомним, с начала 2026 года в нижегородских водоемах утонули четверо детей.

Как правильно действовать при спасении тонущего человека и при этом не подвергать опасности собственную жизнь читайте здесь.

Ранее сообщалось, что 19 июля в Нижегородской области рыбак погиб после столкновения лодки с «Валдаем».

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Смерть Утонувшие
Поделиться:
Новости по теме
19 июля 2026 14:19
Мужчина погиб при пожаре в частично расселенном доме в Сергаче
14 июля 2026 09:29
Еще один мужчина утонул в Ветлуге в Нижегородской области
13 июля 2026 16:55
Тело пропавшего три дня назад мужчины нашли в Ветлуге
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных