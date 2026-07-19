Рыбак погиб при столкновении лодки с «Валдаем» на Оке в Нижегородской области Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СК России

Рыбак погиб в результате столкновения лодки с пассажирским теплоходом «Валдай» в Нижегородской области. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел днем 19 июля на Оке вблизи деревни Погорелки Павловского района.

По предварительным данным, теплоход «Валдай 45р-4», следовавший по маршруту «Павлово — Н. Новгород», совершил наезд на рыбацкую лодку. Находившийся в ней мужчина скончался.

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Центральное МСУТ СК России организовало доследственную проверку по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». Следователи работают на месте и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что три теплохода столкнулись под Городцом.