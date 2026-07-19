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Происшествия

Иномарка без водителя спровоцировала ДТП в Нижнем Новгороде

19 июля 2026 12:30 Происшествия
Иномарка без водителя спровоцировала ДТП в Нижнем Новгороде

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Нижнем Новгороде припаркованный автомобиль Mitsubishi самопроизвольно покатился и стал участником дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 18 июля у дома №88 по улице Ошарской. Водитель оставил машину на стояночном тормозе, не убедившись в безопасности. В результате автомобиль начал движение без водителя и врезался в Skoda, а также наехал на 33-летнюю женщину, которая получила травмы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее были названы районы Нижнего Новгорода, где чаще происходят ДТП с детьми.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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