Иномарка без водителя спровоцировала ДТП в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде припаркованный автомобиль Mitsubishi самопроизвольно покатился и стал участником дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел 18 июля у дома №88 по улице Ошарской. Водитель оставил машину на стояночном тормозе, не убедившись в безопасности. В результате автомобиль начал движение без водителя и врезался в Skoda, а также наехал на 33-летнюю женщину, которая получила травмы.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее были названы районы Нижнего Новгорода, где чаще происходят ДТП с детьми.
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