Иномарка без водителя спровоцировала ДТП в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Нижнем Новгороде припаркованный автомобиль Mitsubishi самопроизвольно покатился и стал участником дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 18 июля у дома №88 по улице Ошарской. Водитель оставил машину на стояночном тормозе, не убедившись в безопасности. В результате автомобиль начал движение без водителя и врезался в Skoda, а также наехал на 33-летнюю женщину, которая получила травмы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее были названы районы Нижнего Новгорода, где чаще происходят ДТП с детьми.