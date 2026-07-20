37,6 млн рублей похитили при реконструкции трамвайного депо в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские полицейские раскрыли мошенничество при реконструкции трамвайного депо, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.



Как считают следователи, 51-летний гендиректор компании-субподрядчика указал в документах и актах приемки работ недостоверные сведения о затратах. При этом сами работы были выполнены лишь частично.



По данным полиции, с декабря 2023-го по январь 2024 года компания необоснованно получила из бюджета 37 637 876 рублей.



В начале июля 2026 года сотрудники полиции провели обыски в офисах строительной организации и связанной с ней компании в Санкт-Петербурге. Правоохранители изъяли документы, которые могут иметь значение для расследования, а также допросили свидетелей.



Руководителю фирмы уже предъявили обвинение. На время следствия его отправили под стражу. Расследование продолжается.



Напомним, в начале июля в Нижнем Новгороде удалось найти подрядчика только для капремонта троллейбусного депо №3 на проспекте Ленина, 87Б. На ремонт депо №2 в Московском районе и депо №1 в Советском районе не поступило ни одной заявки.