"Важным приоритетом деятельности Владимира Панова должно стать восстановление доверия к МСУ", - Сергей Раков Политика

Сергей Раков Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Одним из приоритетных направлений деятельности Владимира Панова на посту мэра Нижнего Новгорода должно стать восстановление доверия жителей к органам местного самоуправления (МСУ)", - заявил генеральный директор компании "Медиа столица" Сергей Раков, комментируя избрание депутата Госдумы Владимира Панова главой города 17 января 2018 года.

"Мы все наблюдали, что последние два года в городской власти творилась "чехарда" - менялись главы города и главы администраций. После этого одноглавая система, без сомнений, упорядочит многие процессы. В связи с этим новому мэру, наравне с возможными реформами, а также управленческими, финансово-хозяйственными вопросами, в первую очередь нужно будет предпринять оперативные и последовательные шаги по восстановлению доверия горожан к местному самоуправлению", - сказал Раков.

Эксперт отметил, что доверие к МСУ – это доверие к власти в целом. "Местная власть – ближайшая к людям, а когда люди обращаются напрямую к губернатору или президенту, что тоже, конечно, оправдано, но это зачастую говорит и о недоработках на уровне МСУ". По его мнению, подобные задачи по восстановлению доверия будут ставиться Панову и в вышестоящих органах власти. "2018 год и для страны, и для региона будет важный: и выборы главы города сегодня, и выборы президента в марте, и чемпионат мира летом, и сентябрьские выборы не только губернатора области, но и ряд довыборов на разных уровнях. Всё это потребует искренней и настоящей вовлечённости жителей в процессы, в том числе, и в вопросы местного самоуправления", - подчеркнул Сергей Раков.

В числе основных направлений деятельности главы города по восстановлению доверия он назвал прозрачность работы. "В первую очередь - масштабное информирование жителей о своей деятельности и планах. Также важна личная вовлечённость и сопричастность к множеству городских процессов. Весь спектр городских проблематик должен быть в поле зрения главы города, и он должен нести за это ответственность, - раз власть стала "одноглавой", - заявил эксперт.

"Можно отметить, что как раз такую открытую публичную позицию попыталась занять ранее занимавшая пост главы города Елизавета Солонченко. И за достаточно короткий промежуток времени она развернула заметную активную и понятную большинству деятельность, задействовав в том числе ресурсы СМИ, так как это единственный инструмент для массового информирования населения. У Елизаветы Игоревны многое получилось, но были и просчеты, но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Думаю, что её опыт будет востребован и дальше", - заключил Сергей Раков.

Напомним, что Елизавета Солонченко была избрана на пост главы города в июне 2017 года, сменив досрочно ушедшего в отставку Ивана Карнилина. За полгода её работы в статусе главы города при ее участии была создана Общественная палата Нижнего Новгорода, запущен проект публичных лекций "Академиум".

В октябре 2017 года глава администрации Сергей Белов подал в отставку.

В декабре 2016 года оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о наличии у семьи Ивана Карнилина квартир в США. Комментируя эту информацию, Карнилин отмечал, что он в разводес марта 2015 года, а квартиры принадлежат бывшей жене. В феврале 2017 года прокуратура Нижнего Новгорода сообщила, что не выявила недостоверных сведений в словах нижегородского главы о недвижимости в США.