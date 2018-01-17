Депутаты ЗС НО выразили недовольство отсутствием профильных министров на заседаниях комитетов Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области выразили недовольство отсутствием профильных министров на заседаниях комитетов. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета по бюджету и налогам регионального парламента, 18 января 2018 года.

Так, вместо и.о. министра инвестиций Сергея Баринова и и.о. министра транспорта Вадима Власова на заседании присутствовали их заместители.

Как отметил заместитель председателя комитета Дмитрий Колыванов, если Сергей Баринов предупредил о своем отсутствии и обговорил вопросы повестки по телефону, то по отсутствию Вадима Власова информации не поступало.

Депутат Юрий Лебедев назвал эту проблему системной и попросил министра - представителя правительства Нижегородской области в ЗС НО Дениса Бакиева обсудить этот вопрос с врио губернатора. "Министры должны ходить на комитеты, тем более на такой важный комитет, в котором работают 85% депутатов. Я с уважением отношусь к заместителям, но первые лица должны быть здесь", - отметил Лебедев.

"Денис Ильдусович, в дальнейшем я прошу вас обеспечивать работоспособность комитета", - сказал в свою очередь Дмитрий Колыванов, обращаясь к Бакиеву. "Я надеюсь, что меняющиеся и вновь приходящие министры всё-таки услышат наши голоса и их работа с депутатским корпусом будет эффективной", - подчеркнул зампредседателя комитета в беседе с журналистами.