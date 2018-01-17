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Общество

"Разработка и согласование проекта по реконструкции нижегородского ДК им. Ленина займет 1,5 года", - горадминистрация

18 января 2018 13:56  [301] Общество
ДК Ленина

ДК Ленина

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Разработка и согласование проекта по реконструкции нижегородской ДК им. Ленина займет 1,5 года", - об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода 17 января 2018 года.

По информации, полученной от курирующего проект НРОО "Перспектива", в настоящее время осуществляется первый этап работ (разработка и согласование проекта по реконструкции и приспособлению для современного использования указанного здания), который займет около 1,5 лет.

Отметим, анонсированная на начало 2018 года замена баннера на данный момент не состоялось. Здание по периметру по-прежнему ограждено строительным забором. В компании заявили, что данная мера объясняется тем, что баннер не обеспечит безопасность объекта от возгорания и разрушения.

Напомним, что по данным от февраля 2017 года в планах компании–инвестора было к концу года разработать научно-проектную документацию, а в течение 2018 года – согласовать ее. Непосредственно процесс реконструкции должен продлиться с 2019 по 2021 год, а в 2022 году инвестор планирует провести приемку здания и сдать его в эксплуатацию. Тогда же инвестор обязался до весны 2018 года убрать синий забор вокруг объекта и завесить фасад баннером.

В декабре 2016 года сообщалось, что администрация Канавинского района Нижнего Новгорода ожидает начала реконструкции нижегородского ДК им. Ленина в середине 2017 года. Ранее также сообщалось, что инвестор планирует вложить около 550 млн рублей в реконструкцию ДК им. Ленина в Канавинском районе. В мае 2015 года зампредседателя КУГИ Владимир Белов сообщал, что социально-спортивная организация "Континент" намерена восстановить Дворец культуры до октября 2017 года. В апреле 2015 года, согласно информации администрации, организация поменяла свое название на НРОО "Перспектива".

СПРАВКА:
Дворец культуры им. Ленина построен в 1927 году по проекту архитекторов Мичурина, Новикова, Полтанова и Чистова. Изначально носил название Дворец труда для рабочих. Нижегородская региональная общественная социально-спортивная организация "Континент" создана в декабре 2013 года, в 2015 году переименована в НРОО "Перспектива". Председатель правления - Михаил Маслов. Согласно ЕГРЮЛ, имеет право на физкультурно-оздоровительную и зрелищно-развлекательную деятельности, "деятельность в области спорта".

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