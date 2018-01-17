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Общество

Нижегородская полиция изъяла 164 тысячи литров контрафактного алкоголя в 2017 году

18 января 2018 14:13  [1098] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская полиция изъяла 164 тысячи литров контрафактного алкоголя в 2017 году. Об этом заявил подполковник полиции, начальник отдела третьего отделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области Алексей Потапов на пресс-конференции 18 января 2018 года.

По его словам, в прошлом году было ликвидировано шесть подпольных цехов по производству алкоголя. "Цеха, в основном, находятся в промзоне - там, где людей немного, где сразу видно тех, кто здесь не работает. Чаще всего подделывают водку, о конкретных наименованиях говорить не совсем корректно. Подделывают виски, бренди, коньяк, но объемы по сравнению с водкой незначительные, вероятно, потому что водка - самый ходовой товар, его быстрее сбыть", - отметил Алексей Потапов.

Подполковник полиции также рассказал, что в прошлом году было возбуждено 13 уголовных дел по факту незаконного производства и сбыта контрафактного алкоголя, 11 из них – в отношении организованных групп.

"Осуждены на условный срок 18 лиц. Всего изъято 164 тысячи литров спиртных напитков. В 2016 году было ненамного больше", - добавил Потапов.

Напомним, что силовики задержали шестерых подозреваемых в производстве контрафактного алкоголя в Нижегородской области. С января 2016 года по октябрь 2017 года участники организованной группы осуществляли на территории Нижнего Новгорода и Дзержинска незаконное производство, хранение и перевозку с целью продажи немаркированной алкогольной продукции.

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