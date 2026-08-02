Транспортная прокуратура контролирует права пассажиров в нижегородском аэропорту Общество

Приволжская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав авиапассажиров в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, что в Нижнем Новгороде примерно с 5:00 до 8:00 аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с профильными органами. Это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время, по данным онлайн-табло, задерживаются вылеты четырех самолетов.

Более чем на сутки отложили рейса авиакомпании «Россия» в Екатеринбург — он должен был отправиться 1 августа в 9:50. На три часа перенесен рейс «Икара» в Киров — с 9:00 на 12:00 2 августа. С опозданием вылетит и самолет RedWings в Ереван: его перенесли с 8:25 на 12:35. Также изменено время вылета рейса в Сочи — с 14:55 на 15:35.

Транспортные прокуроры в аэропорту контролируют, чтобы авиакомпании своевременно предоставляли пассажирам положенные услуги. Также организованы мобильные приемные. В случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по телефону +7 (910) 796-59-45.

