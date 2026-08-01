Магнитные бури мощностью до 5 баллов ждут нижегородцев в августе

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С 1 по 6 августа нижегородцев ждут магнитные бури до 3−4 баллов, сообщается на портале my-calend.ru.
С 17 августа придет новая волна. Сначала ожидаются трехбалльные бури, а спустя пару дней — пятибалльные.
К 21 августа бури будут едва заметными (1−2 балла). В последних числах августа прогнозируется усиление до 3 баллов.
Врачи советуют метеозависимым людям в эти дни внимательнее относиться к своему самочувствию. По возможности стоит избегать переутомления и сильных стрессов, чтобы снизить влияние магнитной бури на организм.
О влиянии магнитных бурь на организм читайте здесь.
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