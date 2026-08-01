Евгений Люлин: «Благодать здесь разлита в воздухе как благоухание цветов» Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф Дмитрий Косолапов

Евгений Люлин в своем МАХ-канале рассказал об участии в праздновании дня памяти святого Серафима Саровского в Дивееве. Спикер регионального парламента отметил, что торжества в Свято-Троицком монастыре, которому исполняется 200 лет, собрали тысячи паломников со всей России и из-за рубежа, а сам праздник стал символом духовного возрождения страны.

«Вместе с тысячами православных людей 1 августа в Дивееве участвую в торжествах в честь святого Серафима Саровского. С утра побывал в палаточном лагере, увидел светлые радостные лица паломников. Обошел весь Свято-Троицкий монастырь, которому в этом году исполняется 200 лет. Святое место! Благодать здесь разлита в воздухе как благоухание цветов!» — написал в своем МАХ-канале Евгений Люлин.

«С утра шел дождь. Но прямо перед литургией, когда мощи святого Серафима выносят из Троицкого храма, вышло солнце — согрело воздух и души. Помню, как 35 лет назад, летом 1991 года, святыню доставляли Крестным ходом из Москвы. Тогда тоже зарядили дожди, но тысячи людей выходили на трассу с иконами и становились на колени прямо под проливным дождем. Жизнь была тяжелой, и все надеялись на чудо…» — подчеркнул председатель регионального парламента.

«Чудо произошло! Сейчас мы живем в другой стране. Современной. Благополучной. Тогда нам внушали, что надо жить „как на Западе“, а сегодня в Дивееве работают блогеры из Канады и США. Здесь можно встретить многодетные семьи Барбенов из Алабамы и Шуцманов из Канзаса, которые переехали в Россию, спасая своих детей от западной пропаганды смены пола и разврата», — добавил спикер.

«Как к живительному роднику в Дивеево тянутся люди со всей России и всего мира. Сегодня здесь патриарх Кирилл, иерархи церкви, известные политики, ученые, артисты. Очень много молодежи. Все вместе соборно, всем миром помолились нашему небесному заступнику», — отметил Евгений Люлин.

«Батюшка Серафим не оставляет нас. Его образ — в каждом храме. Нижегородцы называют его именем батальоны на СВО. Бесконечный людской поток стремится в Дивеево. И каждый, кто приходит с верой и открытой душой, получает от него духовную помощь», — заключил председатель Законодательного собрания.