"Устав не запрещает врио губернатора назначать министров, а не и.о.", - Александр Маслов Политика

Александр Маслов

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Назначать министров, а не и.о., Устав Нижегородской области врио губернатора не запрещает, а значит это может входить в его полномочия", - заявил НИА "Нижний Новгород" управляющий партнер юридической компании "Маслов и партнеры" Александр Маслов, комментируя переназначение Андрея Гнеушева на пост министра соцполитики "без приставки и.о.".



Юрист напомнил, что Уставом субъекта РФ для врио губернатора могут быть установлены ограничения на осуществление отдельных полномочий. Пункт 6 ст. 27 Устава Нижегородской области устанавливает, что врио не имеет право распускать Заксобрание, требовать его внеочередного созыва, а также вносить законопроекты о поправках к Уставу области. Он также обратил внимание, что согласно ст. 5 Закона №129-З "О Правительстве Нижегородской области", членами правительства являются губернатор, вице-губернатор, заместители губернатора, министры. Последние назначаются на должность губернатором.



"Исходя из вышеприведенных норм, следует, что все остальные полномочия, кроме прямо запрещенных Уставом, у временно исполняющего обязанности имеются, в том числе и полномочия назначить министров, а не исполняющих обязанности. Сложности могут вызвать лишь положения ст. 7 закона "О Правительстве Нижегородской области". В соответствии с ней, правительство действует в пределах срока полномочий губернатора. Члены правительства слагают свои полномочия в день вступления в должность вновь избранного губернатора и по его поручению исполняют свои полномочия до формирования нового состава правительства. Но и тут можно понимать, что полномочия министров, назначенных врио, будут сохраняться до момента вступления в должность вновь избранного губернатора Нижегородской области", - отметил Александр Маслов.



Напомним, что 16 января 2018 года была обнародована новая структура правительства Нижегородской области. Глеб Никитин увеличил число своих заместителей до восьми.

Также напомним, что выборы главы региона должны пройти в сентябре 2018 года.