Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в декабре 2017 года нижегородца Дмитрия Соломатина Происшествия

Дмитрий Соломатин Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в декабре 2017 года 44-летнего нижегородца Дмитрия Соломатина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" 23 января.



Согласно информации, мужчину последний раз видели 7 декабря в районе пл. Комсомольской. Приметы: рост 182 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку, матерчатую кепку, черные ботинки. Особые приметы: шрам над правой бровью.



Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшего, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).