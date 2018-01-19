Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в декабре 2017 года нижегородца Дмитрия Соломатина

Дмитрий Соломатин
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Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в декабре 2017 года 44-летнего нижегородца Дмитрия Соломатина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" 23 января.
Согласно информации, мужчину последний раз видели 7 декабря в районе пл. Комсомольской. Приметы: рост 182 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку, матерчатую кепку, черные ботинки. Особые приметы: шрам над правой бровью.
Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшего, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).
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