Последние новости рубрики Общество
24 января 2018 18:28  [733] Дорожники планируют направить 216,8 млн рублей на ремонт путепровода и моста через р. Кудьму в Нижегородской области
24 января 2018 17:57  [840] МП "Инженерные сети" заявило о необходимости 40 млн рублей на строительство новых сетей освещения в Нижнем Новгороде
24 января 2018 17:53  [144] НГПУ намерен надстроить учебный корпус №4 на пл. Минина и Пожарского
24 января 2018 17:27  [117] МП "Инженерные сети" запланировало ремонт освещения в четырех нижегородских скверах в 2018 году
24 января 2018 17:22  [151] "Единая Россия" планирует реализовать в Нижегородской области 14 партийных проектов в 2018 году
24 января 2018 17:14  [159] Нижегородское минобразования после гибели ребенка в "Лазурном" создало рабочую группу по изучению организации работы бассейнов
24 января 2018 17:01  [207] Житель Дзержинска Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику ГИБДД
24 января 2018 16:35  [1023] "Традиционно по уборке снега есть вопросы к ДУКам Нижегородского, Советского районов", - Павел Марков
24 января 2018 16:23  [165] Администрация планирует принять в собственность Нижнего Новгорода котельную на Казанском шоссе
24 января 2018 16:19  [161] Нижегородская администрация наметила на март конкурс дизайн-проектов по программе комфортной городской среды на 2018-2022 гг
Общество

Число жалоб жителей Нижнего Новгорода в горадминистрацию увеличилось в отопительном сезоне 2017-2018 гг на 6%

24 января 2018 15:16  [235] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Число жалоб жителей Нижнего Новгорода в горадминистрацию увеличилось в отопительном сезоне 2017-2018 годов на 6%. Об этом заявил директор департамента жилья Павел Марков на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 24 января 2018 года.

По его словам, серьезных аварий в текущий отопительный период зафиксировано не было. "Технологических нарушений было 735, за аналогичный период прошлого года – 726. В 99% случаев нарушения были устранены в срок, в девяти случаях сроки были превышены. В основном это касается работы по внутридомовым сетям, за которые отвечают домоуправляющие компании. Количество технологических нарушений по внутридомовым сетям снизилось с 67 до 48", - рассказал Павел Марков.

Директор департамента жилья также добавил, что число жалоб жителей Нижнего Новгорода в горадминистрацию увеличилось в отопительном сезоне 2017-2018 годов на 6% - до 2700. "94% обращений пришлись на пусковой период", - добавил Марков.

Напомним, что горадминистрация начала текущий отопительный сезон в с 26 сентября.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph