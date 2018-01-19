Число жалоб жителей Нижнего Новгорода в горадминистрацию увеличилось в отопительном сезоне 2017-2018 гг на 6% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Число жалоб жителей Нижнего Новгорода в горадминистрацию увеличилось в отопительном сезоне 2017-2018 годов на 6%. Об этом заявил директор департамента жилья Павел Марков на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 24 января 2018 года.



По его словам, серьезных аварий в текущий отопительный период зафиксировано не было. "Технологических нарушений было 735, за аналогичный период прошлого года – 726. В 99% случаев нарушения были устранены в срок, в девяти случаях сроки были превышены. В основном это касается работы по внутридомовым сетям, за которые отвечают домоуправляющие компании. Количество технологических нарушений по внутридомовым сетям снизилось с 67 до 48", - рассказал Павел Марков.



Директор департамента жилья также добавил, что число жалоб жителей Нижнего Новгорода в горадминистрацию увеличилось в отопительном сезоне 2017-2018 годов на 6% - до 2700. "94% обращений пришлись на пусковой период", - добавил Марков.



Напомним, что горадминистрация начала текущий отопительный сезон в с 26 сентября.