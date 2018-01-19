НГПУ намерен надстроить учебный корпус №4 на пл. Минина и Пожарского Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

НГПУ им. Минина намерен надстроить учебный корпус №4 на пл. Минина и Пожарского. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок.



Согласно информации, Нижегородский педагогический университет объявил закупку у единственного поставщика по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию с выполнением надстройки здания по адресу: пл. Минина и Пожарского, 7А, учебный корпус №4. Срок выполнения работ - с момента подписания договора и до 30 марта 2018 года. Начальная (максимальная) цена контакта составляет 411 тысяч рублей.



Подрядчиком по исполнению заказа выступит проектный институт "Волговятпроектстрой" (ООО ПИ "ВВПС").



Напомним, что в период с апреля по сентябрь 2017 года ЗАО "СМУ-77" ремонтировало фасад корпуса НГПУ в Нижнем Новгороде (1/3-2 (литер Б), (литер А, А1), расположенного на пересечении ул. Ульянова, пл. Минина, ул. Варварской.