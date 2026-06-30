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Общество

Прощание с нижегородским педагогом-математиком Аллой Барановой пройдет 1 июля

30 июня 2026 11:31 Общество
Прощание с нижегородским педагогом-математиком Аллой Барановой пройдет 1 июля

Фото: пресс-служба ННГАСУ

В Нижнем Новгороде на 88-м году жизни ушла из жизни Алла Сергеевна Баранова — кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической механики Горьковского государственного университета (ныне ННГАСУ) и известный в регионе педагог по математике и физике. Об этом сообщили в вузе.

Алла Баранова родилась 15 мая 1939 года в Горьком. В 1962 году окончила физический факультет Горьковского государственного университета имени Н.И. Лобачевского по специальности «Физика».

С 1963 года начала работать в Горьковском исследовательском физико-техническом институте, где прошла путь от младшего научного сотрудника до старшего инженера-конструктора.

В 1973 году начала работать в Горьковском инженерно-строительном институте имени В.П. Чкалова. В вузе она преподавала более 40 лет до выхода на пенсию в 2014 году.

Завершив работу, она продолжила помогать школьникам готовиться к экзаменам по физике и математике.

Коллеги и воспитанники вспоминают Аллу Сергеевну как мудрого наставника, талантливого педагога и человека редкой душевной теплоты.

Прощание состоится 1 июля 2026 года в 11:00 на Бугровском кладбище по адресу: улица Пушкина, 34.

Редакция НИА «Нижний Новгород» выражает искренние соболезнования родным и близким Аллы Барановой.

Ранее сообщалось, что скончалась последняя участница Великой Отечественной войны из Ленинского района Нижнего Новгорода Ефимия Репетилова.

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Теги:
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