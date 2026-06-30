Прощание с нижегородским педагогом-математиком Аллой Барановой пройдет 1 июля

Фото:
В Нижнем Новгороде на 88-м году жизни ушла из жизни Алла Сергеевна Баранова — кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической механики Горьковского государственного университета (ныне ННГАСУ) и известный в регионе педагог по математике и физике. Об этом сообщили в вузе.
Алла Баранова родилась 15 мая 1939 года в Горьком. В 1962 году окончила физический факультет Горьковского государственного университета имени Н.И. Лобачевского по специальности «Физика».
С 1963 года начала работать в Горьковском исследовательском физико-техническом институте, где прошла путь от младшего научного сотрудника до старшего инженера-конструктора.
В 1973 году начала работать в Горьковском инженерно-строительном институте имени В.П. Чкалова. В вузе она преподавала более 40 лет до выхода на пенсию в 2014 году.
Завершив работу, она продолжила помогать школьникам готовиться к экзаменам по физике и математике.
Коллеги и воспитанники вспоминают Аллу Сергеевну как мудрого наставника, талантливого педагога и человека редкой душевной теплоты.
Прощание состоится 1 июля 2026 года в 11:00 на Бугровском кладбище по адресу: улица Пушкина, 34.
Редакция НИА «Нижний Новгород» выражает искренние соболезнования родным и близким Аллы Барановой.
Ранее сообщалось, что скончалась последняя участница Великой Отечественной войны из Ленинского района Нижнего Новгорода Ефимия Репетилова.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+