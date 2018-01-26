Более 160 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода за 22-28 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 160 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода за 22-28 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 29 января.

"За счет мобилизации дополнительных ресурсов в наиболее напряженные с точки зрения уборки дни в дневную и ночную смены выходило по 360 единиц спецтехники. Тротуары, остановочные павильоны и подходы к ним в сутки очищали более 900 дорожных рабочих", - говорится в сообщении.

В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства отметили, что по предварительным прогнозам, в ближайшие сутки погода ухудшится, а к субботе ожидается выпадение до 15 мм снега.

"Все дорожные предприятия получили указание продолжать работу в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяется состоянию автомагистралей, эстакад, мостов и подходов к ним. Движение общественного транспорта должно быть обеспечено в любую погоду", - отметили в департаменте.

Дорожные службы и сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют владельцам автомобилей выбирать безопасный скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Вывоз снега с улиц города в основном происходит в ночное время, поэтому водителей просят не оставлять машины у обочин и следовать информационным аншлагам, предупреждающим о работе спецтехники.

Сообщается также, что за минувшую неделю инспекторы зафиксировали 1352 нарушения зимнего содержания территорий, возбудили 370 административных производств на нарушителей, из них больше половины касается некачественной уборки дворовых территорий.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ в Нижегородской области Соломон Апоян, участвующий в инспекционном объезде города, отмечает, что пока заречная часть убирается от снега лучше. "Мы совместно с новым главой города Владимиром Пановым проводили сегодня ночью объезд. Бросилось в глаза, как по-разному убираются дворы. Подрядчики говорят, что проблема плохой уборки в том, что одни участки закреплены за ДУК, другие за ТСЖ, но четкого разграничения территорий нет. Мы были в четырех районах: Ленинском, Канавинском, Советском и Нижегородском. В целом, нижняя часть города выглядит лучше, особенно хорошо вычищены основные магистрали в Ленинском районе, неплохо смотрятся в Канавинском, но на дворовых территориях проблемы есть повсюду", - сказал Апоян

Он добавил также, что ему импонирует подход нового главы города к решению этой ежегодной зимней проблемы. "Он лично инспектирует город, дает поручения, но не забывает потом про них, а на следующий день приезжает и проверяет, в полном ли объеме они выполнены. Как было и в этот раз, мы побывали на тех местах, где он был накануне ночью. Неоднократно во время инспекции вставал вопрос о штрафных санкциях к нерадивым подрядчикам. Такой деловой подход к решению городских проблем вселяет надежду, что ситуация с уборкой города в Нижнем Новгороде улучшится коренным образом", - подчеркнул сопредседатель НРО ОНФ.