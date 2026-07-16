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Общество

Восстановление нижегородских ОКН обсудили владельцы исторической недвижимости

16 июля 2026 13:26 Общество
Восстановление нижегородских ОКН обсудили владельцы исторической недвижимости

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде состоялась встреча Клуба владельцев исторической недвижимости. Основной темой обсуждения стали вопросы сохранения и реставрации объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В мероприятии приняли участие около 20 собственников зданий. Среди них владельцы «Дома В.М. Рукавишникова» на улице Большой Печерской, «Дома П.Я. Ильиной» на улице Минина, здания в Арзамасе, где в 1917 году размещался социал-демократический клуб, который посещал Аркадий Гайдар, «Дома А. Маклакова» в Павлове и других объектов.

Основной темой обсуждения стали успешные практики восстановления исторических зданий. Участники поделились как уже реализованными проектами, так и планами на будущее. В частности, был отмечен пример дома на улице Алексеевской, 33. В 2023 году памятник архитектуры «Жилой дом» второй половины XIX века передали инвестору с обязательством реставрации. В результате там открылся бутик-отель «Усадьба Евдокии Ермолаевой» — первый в регионе проект редевелопмента ОКН под гостиницу.

Собственники подчеркнули, что реставрация объектов культурного наследия — сложный и индивидуальный процесс, в ходе которого часто возникают нестандартные задачи.

Клуб был создан в 2023 году по инициативе заместителя губернатора Егора Полякова после встречи с представителями бизнес-сообщества. Сегодня он действует при АНО «АСИРИС» и служит площадкой для открытого диалога между владельцами объектов, экспертами и профильными ведомствами.

Поляков отметил, что нижегородский бизнес ответственно относится к сохранению архитектурного наследия. По его словам, только в 2026 году инвесторы приобрели у «Регнедвижимости» 13 исторических зданий.

«Мы очень ценим вклад предпринимателей в развитие родных городов и считаем важным вместе разрабатывать оптимальные подходы к сохранению ОКН. Формат работы клуба позволяет услышать мнение собственников, понять, какие решения действительно необходимы», — подчеркнул Егор Поляков.

Зампред правительства Нижегородской области Артур Батурский подчеркнул, что встреча объединила людей, для которых сохранение памятников архитектуры — ежедневная работа. По его словам, инвестиции в такие объекты — это не столько про окупаемость, сколько про вклад в развитие городов и создание уникальных пространств. В качестве примера он привел семью Виталия Борщевского и Марины Степановой, которые восстанавливают дом на улице Студеной, 14/32 в Нижнем Новгороде и планируют открыть там музыкальный салон-галерею.

«Задача инвесткоманды нижегородского правительства — быть проводником в непростом деле восстановления памятников. Такие мероприятия, как сегодня, крайне важны для совершенствования механизмов сохранения ОКН», — сказал Артур Батурский.

Председатель клуба, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области и глава регионального отделения «Деловой России» Павел Солодкий отметил, что в регионе стремятся сделать приспособление ОКН под современную экономику инвестиционным трендом. Он напомнил о действующих мерах поддержки, включая льготное финансирование и компенсацию части затрат на восстановление кровли и окон. Среди членов «Деловой России» немало инвесторов, которые уже приобрели исторические здания или завершают реставрацию. В ближайшее время, по его словам, планируется открытие комплекса на улице Сергиевской, 15 с уникальными дубовыми дверями.

«Отрадно, что благодаря бизнесу удается сохранить самобытный облик Нижнего Новгорода и его историю», — сказал он.

Батурский также напомнил, что на ПМЭФ-2026 президент России Владимир Путин отметил положительные результаты работы Нижегородской области с объектами культурного наследия. В регионе разработан первый в стране региональный стандарт их сохранения. В 2026 году начал работу единый портал исторической недвижимости купитьокн.рф, где инвесторы могут отслеживать объекты, выставленные на торги. Сейчас на сайте представлена подробная информация более чем о 90 зданиях.

Кроме того, область стала пилотным регионом федерального проекта по вовлечению ОКН в хозяйственный оборот, который реализуется Министерством культуры России и АО «ДОМ.РФ» в рамках поручения президента о приведении к 2030 году тысячи объектов культурного наследия по всей стране в удовлетворительное состояние.

Гендиректор АНО «АСИРИС» Екатерина Крюнас рассказала, что агентство как центр компетенций взаимодействует с собственниками и потенциальными инвесторами по нескольким направлениям — от консультационной поддержки и предынвестиционной подготовки до сопровождения портала «купитьокн.рф».

«Не могу не отметить положительный тренд, формирующийся сейчас в Нижегородской области: инвесторы делают ставку на развитие бизнеса в контексте наследия и все чаще выбирают дома с историей», — отметила она.

Генеральный директор КП НО «Регнедвижимость» Андрей Лачугин добавил, что привлечение инвесторов к восстановлению ОКН выгодно всем сторонам. Города получают восстановленные исторические здания вместо заброшенных объектов, а бизнес — возможность использовать их для современных коммерческих проектов.

Все предложения и вопросы, прозвучавшие на заседании, будут проработаны в дальнейшей деятельности клуба.

Отметим, что с 2018 года в Нижегородской области восстановлено более 870 объектов культурного наследия.

Ранее НИА «Нижний Новгород» опубликовало эскизы дома на Студеной, в котором появится музыкальный салон.

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Теги:
Архитектура История ОКН
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